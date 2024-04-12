Кривощекова Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Кривощекова) Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Кривощеков Дмитрий Константинов
см. Коми-Пермяцкий окружной государственный архив ф.1.оп.1д.34 Исповедные росписи , запись №967
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Кривощекова) Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Кривощеков Дмитрий Константинов
см. Коми-Пермяцкий окружной государственный архив ф.1.оп.1д.34 Исповедные росписи , запись №966
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кривощеков Георгий Дмитриев
Отец ребёнка: Кривощеков Дмитрий Константинов
см. Коми-Пермяцкий окружной государственный архив ф.1.оп.1д.34 Исповедные росписи , запись №895
Место жительства
1887
см. Коми-Пермяцкий окружной государственный архив ф.1.оп.1д.34 Исповедные росписи , запись 239/965
Смерть
Неизвестно