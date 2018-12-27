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Шатрова Александра Ильинична
Шатрова Александра Ильинична
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Древо
Место рождения
Хабаровск
, город Хабаровск, Хабаровский край
Дата рождения
27.12.2018
Пол
Женский
Отец
Шатров Илья Германович
1978 г.р.
Мать
Шатрова (Щербакова) Ольга Александровна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
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ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.2018
Отец:
Шатров Илья Германович
Мать:
Шатрова Ольга Александровна
Хабаровск
, город Хабаровск, Хабаровский край
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