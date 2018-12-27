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Шатрова Александра Ильинична

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

27.12.2018

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.2018

Отец: Шатров Илья Германович

Мать: Шатрова Ольга Александровна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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