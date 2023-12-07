Шатрова (Щербакова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатрова (Щербакова) Ольга Александровна

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Место рождения

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

09.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1979

Отец: Щербаков Александр

Мать: Чернышева Ирина Владимировна

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатров Илья Германович

Рождение ребёнка
02.09.1995

Дочь: Гузеева (Попова) Иванка (Наталья) Алексеевна

Отец ребёнка: Попов Алексей Васильевич

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
27.12.2018

Дочь: Шатрова Александра Ильинична

Отец ребёнка: Шатров Илья Германович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

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