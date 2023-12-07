Шатрова (Щербакова) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения09.01.1979
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1979
Отец: Щербаков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1995
Дочь: Гузеева (Попова) Иванка (Наталья) Алексеевна
Отец ребёнка: Попов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
27.12.2018
Дочь: Шатрова Александра Ильинична
Отец ребёнка: Шатров Илья Германович
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край