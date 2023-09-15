Посохина (-) Марфа Павлова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Отец ребёнка: Посохин Егор Яковлев?
Рождение ребёнка
1702
Отец ребёнка: Посохин Егор Яковлев?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Посохин Егор Яковлев?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья Егоровна
Отец ребёнка: Посохин Егор Яковлев?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимия Егоровна
Отец ребёнка: Посохин Егор Яковлев?
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно