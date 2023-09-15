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Посохина (-) Марфа Павлова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1695

Сын: Посохин Филимон Егоров

Отец ребёнка: Посохин Егор Яковлев?

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1702

Сын: Посохин Мартын Егоров

Отец ребёнка: Посохин Егор Яковлев?

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Посохин Иван (Яковлев?)

Отец ребёнка: Посохин Егор Яковлев?

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья Егоровна

Отец ребёнка: Посохин Егор Яковлев?

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимия Егоровна

Отец ребёнка: Посохин Егор Яковлев?

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посохин Егор Яковлев?

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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