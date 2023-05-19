Посохин Филимон Егоров
Место рождения
Дата рождения1695
Дата смерти15.01.1769
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Посохин Егор Яковлев?
Мать: Посохина Марфа Павлова
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Некрасова Прасковья Филимонова
Мать ребёнка: Посохина Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Марфа Филимонова
Мать ребёнка: Посохина Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Посохина Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Посохина Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Посохина Марфа Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.01.1769
Причина смерти: старость