Посохин Филимон Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПосохин Филимон Егоров

Посохин Филимон Егоров

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1695

Дата смерти

15.01.1769

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Посохин Егор Яковлев?

Мать: Посохина Марфа Павлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Некрасова Прасковья Филимонова

Мать ребёнка: Посохина Марфа Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Марфа Филимонова

Мать ребёнка: Посохина Марфа Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Посохин Сергей Филимонов

Мать ребёнка: Посохина Марфа Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Посохин Семен Филимонов

Мать ребёнка: Посохина Марфа Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посохина Марфа Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
15.01.1769
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close