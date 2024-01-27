Япрынцев Ефим Протасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Япрынцев Ефим Протасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Япрынцев Протас Савельевич

Мать: Япрынцева Наталья Козьминична

Рождение ребёнка
09.11.1872

Сын: Япрынцев Филипп Ефимович

Мать ребёнка: Япрынцева Екатерина Леонтьева

Рождение ребёнка
04.10.1875

Сын: Япрынцев Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Япрынцева Екатерина Леонтьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Япрынцев Афанасий Ефимович

Мать ребёнка: Япрынцева Екатерина Леонтьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мануковская Хиония (Феона) Евфимовна

Мать ребёнка: Япрынцева Екатерина Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Япрынцева Екатерина Леонтьева

Смерть
1875
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