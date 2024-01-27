Япрынцев Ефим Протасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
09.11.1872
Мать ребёнка: Япрынцева Екатерина Леонтьева
Рождение ребёнка
04.10.1875
Сын: Япрынцев Алексей Ефимович
Мать ребёнка: Япрынцева Екатерина Леонтьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Япрынцев Афанасий Ефимович
Мать ребёнка: Япрынцева Екатерина Леонтьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мануковская Хиония (Феона) Евфимовна
Мать ребёнка: Япрынцева Екатерина Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1875