Япрынцев Протас Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Япрынцев Савелий Алексеевич
Мать: Япрынцева Надежда
Рождение ребёнка
1838
Сын: Япрынцев Ефим Протасьевич
Мать ребёнка: Япрынцева Наталья Козьминична
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марина Протасьевна
Мать ребёнка: Япрынцева Наталья Козьминична
Рождение ребёнка
1846
Сын: Япрынцев Иван Протасьевич
Мать ребёнка: Япрынцева Наталья Козьминична
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Аксинья Протасьевна
Мать ребёнка: Япрынцева Наталья Козьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Япрынцев Фёдор Протасьевич
Мать ребёнка: Япрынцева Наталья Козьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно