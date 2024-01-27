Япрынцев Протас Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Япрынцев Протас Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Япрынцев Савелий Алексеевич

Мать: Япрынцева Надежда

Рождение ребёнка
1838

Сын: Япрынцев Ефим Протасьевич

Мать ребёнка: Япрынцева Наталья Козьминична

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марина Протасьевна

Мать ребёнка: Япрынцева Наталья Козьминична

Рождение ребёнка
1846

Сын: Япрынцев Иван Протасьевич

Мать ребёнка: Япрынцева Наталья Козьминична

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Аксинья Протасьевна

Мать ребёнка: Япрынцева Наталья Козьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Япрынцев Фёдор Протасьевич

Мать ребёнка: Япрынцева Наталья Козьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Япрынцева Наталья Козьминична

Смерть
Неизвестно
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