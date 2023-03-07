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Пахтусова Светлана Павловна
Пахтусова Светлана Павловна
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Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
15.04.1968
Пол
Женский
Отец
Пахтусов Павел Михайлович
1937 г.р.
Мать
Пахтусова (Рябцева) Людмила Петровна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
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ОП
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1968
Отец:
Пахтусов Павел Михайлович
Мать:
Пахтусова Людмила Петровна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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