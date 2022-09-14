Пахтусова (Рябцева) Людмила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахтусова (Рябцева) Людмила Петровна

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Место рождения

Раздольное, Надеждинский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

27.09.1939

Дата смерти

14.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1939

Отец: Рябцев Петр Лукьянович

Мать: Алехина Александра Никитична

Раздольное, Надеждинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
15.04.1968

Дочь: Пахтусова Светлана Павловна

Отец ребёнка: Пахтусов Павел Михайлович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.07.1974

Дочь: Пахтусова Ольга Павловна

Отец ребёнка: Пахтусов Павел Михайлович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахтусов Павел Михайлович

Смерть
14.09.2022
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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