Пахтусова (Рябцева) Людмила Петровна
Место рождения
Дата рождения27.09.1939
Дата смерти14.09.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1939
Рождение ребёнка
15.04.1968
Дочь: Пахтусова Светлана Павловна
Отец ребёнка: Пахтусов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
17.07.1974
Дочь: Пахтусова Ольга Павловна
Отец ребёнка: Пахтусов Павел Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.09.2022