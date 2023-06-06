Махмутов Галимжан
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1899
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1899
Отец: Сафиуллин Махмуд
Мать: Мифтахутдинова Магъмюра
Рождение ребёнка
05.01.1930
Сын: Махмутов Гумер Галимжанович
Мать ребёнка: Махмутова Ганжамал
Рождение ребёнка
16.02.1933
Сын: Махмутов Султан Галимжанович
Мать ребёнка: Махмутова Ганжамал
Рождение ребёнка
1936
Сын: Махмутов Габдульхак Галимжанович
Мать ребёнка: Махмутова Ганжамал
Рождение ребёнка
09.03.1939
Дочь: Даутова Гайния Галимжановна
Мать ребёнка: Махмутова Ганжамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махмутова Ганжамал
Место жительства
Неизвестно
Новый Амзя
Смерть
1940