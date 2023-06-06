Махмутов Галимжан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махмутов Галимжан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1899

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1899

Отец: Сафиуллин Махмуд

Мать: Мифтахутдинова Магъмюра

Рождение ребёнка
05.01.1930

Сын: Махмутов Гумер Галимжанович

Мать ребёнка: Махмутова Ганжамал

Рождение ребёнка
16.02.1933

Сын: Махмутов Султан Галимжанович

Мать ребёнка: Махмутова Ганжамал

Рождение ребёнка
1936

Сын: Махмутов Габдульхак Галимжанович

Мать ребёнка: Махмутова Ганжамал

Рождение ребёнка
09.03.1939

Дочь: Даутова Гайния Галимжановна

Мать ребёнка: Махмутова Ганжамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махмутова Ганжамал

Место жительства
Неизвестно
Новый Амзя
Смерть
1940
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