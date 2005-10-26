Махмутов Гумер Галимжанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1930
Дата смерти26.10.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1930
Отец: Махмутов Галимжан
Мать: Махмутова Ганжамал
Рождение ребёнка
18.09.1956
Рождение ребёнка
05.01.1959
Рождение ребёнка
20.07.1961
Рождение ребёнка
03.04.1965
Рождение ребёнка
08.11.1967
Рождение ребёнка
25.03.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нурлат
Смерть
26.10.2005