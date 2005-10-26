Махмутов Гумер Галимжанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахмутов Гумер Галимжанович

Махмутов Гумер Галимжанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1930

Дата смерти

26.10.2005

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1930

Отец: Махмутов Галимжан

Мать: Махмутова Ганжамал

Рождение ребёнка
18.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махмутова Гаршия Бахауовна

Рождение ребёнка
05.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махмутова Гаршия Бахауовна

Рождение ребёнка
20.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махмутова Гаршия Бахауовна

Рождение ребёнка
03.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махмутова Гаршия Бахауовна

Рождение ребёнка
08.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махмутова Гаршия Бахауовна

Рождение ребёнка
25.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махмутова Гаршия Бахауовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махмутова Гаршия Бахауовна

Место жительства
Неизвестно
Нурлат
Смерть
26.10.2005
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