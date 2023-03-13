Зоркова (Сентюрина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоркова (Сентюрина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

26.04.1913

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Сентюринъ Кузьма Стефановъ

Мать: Сентюрина Татьяна Степанова

Бракосочетание
11.06.1907

Муж: Зорковъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1908

Сын: Зорковъ Трофимъ

Отец ребёнка: Зорковъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1910

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Зорковъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
26.04.1913
Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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