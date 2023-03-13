Зоркова (Сентюрина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти26.04.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
11.06.1907
Муж: Зорковъ Павелъ
Рождение ребёнка
10.04.1908
Сын: Зорковъ Трофимъ
Отец ребёнка: Зорковъ Павелъ
Рождение ребёнка
08.10.1910
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Зорковъ Павелъ
Смерть
26.04.1913
Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан