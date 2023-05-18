Щербань (Пшеничная) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербань (Пшеничная) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1873

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1873

Отец: Пшеничный Хрисанф Харитонович

Мать: Пшеничная Александра Фомина

Бракосочетание
24.09.1889

Муж: Щербань Косьма Устинов

Рождение ребёнка
29.07.1891

Сын: Щербань Иоанн Косьмин

Отец ребёнка: Щербань Косьма Устинов

Рождение ребёнка
22.01.1893

Дочь: Ксения Косьма

Отец ребёнка: Щербань Косьма Устинов

Рождение ребёнка
11.02.1899

Дочь: Евфросиния Косьмина

Отец ребёнка: Щербань Косьма Устинов

Рождение ребёнка
08.03.1901

Дочь: Анастасия Косьмина

Отец ребёнка: Щербань Косьма Устинов

Рождение ребёнка
18.07.1903

Сын: Щербань Иоанн Косьмин

Отец ребёнка: Щербань Косьма Устинов

Рождение ребёнка
04.03.1905

Дочь: Анастасия Косьмина

Отец ребёнка: Щербань Косьма Устинов

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Анна Косьмина

Отец ребёнка: Щербань Косьма Устинов

Работа или профессия
Неизвестно
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