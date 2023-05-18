Щербань (Пшеничная) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1873
Бракосочетание
24.09.1889
Рождение ребёнка
29.07.1891
Отец ребёнка: Щербань Косьма Устинов
Рождение ребёнка
22.01.1893
Дочь: Ксения Косьма
Отец ребёнка: Щербань Косьма Устинов
Рождение ребёнка
11.02.1899
Дочь: Евфросиния Косьмина
Отец ребёнка: Щербань Косьма Устинов
Рождение ребёнка
08.03.1901
Дочь: Анастасия Косьмина
Отец ребёнка: Щербань Косьма Устинов
Рождение ребёнка
18.07.1903
Отец ребёнка: Щербань Косьма Устинов
Рождение ребёнка
04.03.1905
Дочь: Анастасия Косьмина
Отец ребёнка: Щербань Косьма Устинов
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Анна Косьмина
Отец ребёнка: Щербань Косьма Устинов
Работа или профессия
Неизвестно