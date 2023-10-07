Русакова Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русакова Ирина Петровна
Отец ребёнка: Русаков Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Русаков Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бровко Нина Петровна
Отец ребёнка: Русаков Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Русаков Пётр