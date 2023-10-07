Русакова Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русакова Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русакова Ирина Петровна

Отец ребёнка: Русаков Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русаков Сергей Петрович

Отец ребёнка: Русаков Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бровко Нина Петровна

Отец ребёнка: Русаков Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русаков Пётр

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