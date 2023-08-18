Бровко Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1985
Сын: Бровко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Бровко Николай
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бровко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Бровко Николай
Смерть
Неизвестно