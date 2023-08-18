Бровко Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровко Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1985

Сын: Бровко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бровко Николай

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Бровко Николай

Смерть
Неизвестно
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