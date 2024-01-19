Параскева Петрова
Место рождения
Дата рождения11.10.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.10.1803
Отец: Пётр Патрикеев
Мать: не указана
МК-1803 11.10.1803 Того же уезда и той же вотчины деревни Речек у крестьянина Петра Патрекеева жена его Стефанида Дмитреева родила дочь Праскеву которая крещена того же числа священником Григорьем Тар... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно