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Параскева Петрова

Место рождения

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.10.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1803

Отец: Пётр Патрикеев

Мать: не указана

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1803 11.10.1803 Того же уезда и той же вотчины деревни Речек у крестьянина Петра Патрекеева жена его Стефанида Дмитреева родила дочь Праскеву которая крещена того же числа священником Григорьем Тар... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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