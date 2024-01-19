Иванова (Мухортова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.10.1895 ст.
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1895 ст.
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Иванова Вера Мироновна
Отец ребёнка: Иванов Мирон Иванович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Иванов Мирон Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1927
Сын: Иванов Владимир Миронович
Отец ребёнка: Иванов Мирон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975