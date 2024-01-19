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Иванова (Мухортова) Александра Ивановна

Место рождения

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

21.10.1895 ст.

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1895 ст.

Отец: Мухортов Иван Федорович

Мать: Мухортова Елизавета Семеновна

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Иванова Вера Мироновна

Отец ребёнка: Иванов Мирон Иванович

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1923

Сын: Иванов Евгений Миронович

Отец ребёнка: Иванов Мирон Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1927

Сын: Иванов Владимир Миронович

Отец ребёнка: Иванов Мирон Иванович

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Мирон Иванович

Смерть
1975
Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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