Лукьяненко Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти?.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Лукьяненко Петр Терентьевич
Мать: Мария Романовна
Рождение ребёнка
24.01.1926
Сын: Лукьяненко Моня Васильевич
Мать ребёнка: Лукьяненко Пелагея Владимировна
Бракосочетание
До 1926
Военная служба
С 09.09.1943 по ?.11.1943
Конотоп, Сумська область
ЦАМО РФ, Ф - 18-18004-1411
Смерть
?.11.1943
ВОВ - пропал без вести