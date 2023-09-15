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Лукьяненко Василий Петрович

Место рождения

Казачье, Сумська область

Дата рождения

1901

Дата смерти

?.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Лукьяненко Петр Терентьевич

Мать: Мария Романовна

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
24.01.1926

Сын: Лукьяненко Моня Васильевич

Мать ребёнка: Лукьяненко Пелагея Владимировна

Казачье, Сумська область
Бракосочетание
До 1926

Жена: Лукьяненко Пелагея Владимировна

Казачье, Сумська область
Военная служба
С 09.09.1943 по ?.11.1943
Конотоп, Сумська область
ЦАМО РФ, Ф - 18-18004-1411
Смерть
?.11.1943
ВОВ - пропал без вести
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