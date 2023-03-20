Шестакова Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Парасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Шестаков Егор Осипович

Отец ребёнка: Шестаков Осип Долматович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Агрофена Осиповна

Отец ребёнка: Шестаков Осип Долматович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Агафья Осиповна

Отец ребёнка: Шестаков Осип Долматович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Осип Долматович

Смерть
Неизвестно
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