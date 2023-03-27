Атаевский Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атаевский Михаил Петрович

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Место рождения

с. Тугуска (Покровское), Вольский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

08.11.1875

Дата смерти

13.12.1947

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1875

Отец: Атаевский Пётр Григорьевич

Мать: Евгения Ивановна

с. Тугуска (Покровское), Вольский уезд, Саратовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Днепропетровская и Запорожская епархия, г. Днепропетровск, Свято-Благовещенский собор, священник
Смерть
13.12.1947
г. Днепропетровск, Украинская ССР
Похороны
Неизвестно
у Свято-Благовещенского собора, г. Днепропетровск, Украинская ССР
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