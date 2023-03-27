Атаевский Михаил Петрович
Место рожденияс. Тугуска (Покровское), Вольский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения08.11.1875
Дата смерти13.12.1947
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1875
Отец: Атаевский Пётр Григорьевич
Мать: Евгения Ивановна
с. Тугуска (Покровское), Вольский уезд, Саратовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Днепропетровская и Запорожская епархия, г. Днепропетровск, Свято-Благовещенский собор, священник
Смерть
13.12.1947
г. Днепропетровск, Украинская ССР
Похороны
Неизвестно
у Свято-Благовещенского собора, г. Днепропетровск, Украинская ССР