(Атаевская) Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Адоевская Наталья Петровна
Отец ребёнка: Атаевский Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
08.11.1875
Сын: Атаевский Михаил Петрович
Отец ребёнка: Атаевский Пётр Григорьевич
с. Тугуска (Покровское), Вольский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Верещагина Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Атаевский Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Панкратова Елена Петровна
Отец ребёнка: Атаевский Пётр Григорьевич
Смерть
1918