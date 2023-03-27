(Атаевская) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Атаевская) Евгения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Адоевская Наталья Петровна

Отец ребёнка: Атаевский Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
08.11.1875

Сын: Атаевский Михаил Петрович

Отец ребёнка: Атаевский Пётр Григорьевич

с. Тугуска (Покровское), Вольский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Верещагина Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Атаевский Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Панкратова Елена Петровна

Отец ребёнка: Атаевский Пётр Григорьевич

Смерть
1918