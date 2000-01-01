Рождествин Петр
Место рожденияд. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Дата рожденияОколо 23.06.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Рождение
Около 23.06.1858
Отец: Рождествин Дмитрий
Мать: Рождествина Лукерия
д. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Бракосочетание
12.01.1897
Жена: Кузнецова Татьяна
д. Верхняя Вязовка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рождествин Александр
Мать ребёнка: ?
с. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Смерть
Неизвестно