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Рождествин Петр

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Место рождения

д. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи

Дата рождения

Около 23.06.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.06.1858

Отец: Рождествин Дмитрий

Мать: Рождествина Лукерия

д. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Бракосочетание
12.01.1897

Жена: Кузнецова Татьяна

д. Верхняя Вязовка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рождествин Александр

Мать ребёнка: ?

с. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Смерть
Неизвестно
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