Авдотья Леонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Леонова

Место рождения

Ягодино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Ягодино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1741

Муж: Никифор Дмитриев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.03.1742 ст.

Сын: Гаврила Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Дмитриев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.01.1744 ст.

Сын: Иван Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Дмитриев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.10.1752 ст.

Сын: Яков Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Дмитриев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1754 ст.

Сын: Пётр Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Дмитриев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.01.1755 ст.

Сын: Влас Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Дмитриев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Акулина Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Дмитриев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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