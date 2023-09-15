Авдотья Леонова
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1741
Муж: Никифор Дмитриев
Рождение ребёнка
26.03.1742 ст.
Сын: Гаврила Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Дмитриев
Рождение ребёнка
08.01.1744 ст.
Сын: Иван Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Дмитриев
Рождение ребёнка
09.10.1752 ст.
Сын: Яков Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Дмитриев
Рождение ребёнка
24.08.1754 ст.
Сын: Пётр Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Дмитриев
Рождение ребёнка
11.01.1755 ст.
Сын: Влас Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Дмитриев
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Акулина Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Дмитриев
Смерть
Неизвестно