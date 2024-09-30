Саволайнен Андрей Адамович
Место рождения
Дата рождения21.08.1845
Дата смерти06.06.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1845
Бракосочетание
08.10.1872
Рождение ребёнка
04.06.1883
Сын: Саволайнен Адам Андреевич
Мать ребёнка: Саволайнен (Курки) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
11.12.1886
Дочь: Халцонен (Саволайнен) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Саволайнен (Курки) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
12.02.1889
Сын: Саволайнен Иван Андреевич
Мать ребёнка: Саволайнен (Курки) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
29.12.1890
Сын: Саволайнен Иосиф Андреевич
Мать ребёнка: Саволайнен (Курки) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.06.1895
Сын: Саволайнен Петр Андреевич
Мать ребёнка: Саволайнен (Курки) Анна Ивановна
Смерть
06.06.1919