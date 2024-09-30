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Саволайнен Андрей Адамович

Место рождения

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

21.08.1845

Дата смерти

06.06.1919

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1845

Отец: Саволайнен Адам Адамович

Мать: Саволайнен (Райккерус) Анна Андреевна

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
08.10.1872

Жена: Саволайнен (Курки) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
04.06.1883

Сын: Саволайнен Адам Андреевич

Мать ребёнка: Саволайнен (Курки) Анна Ивановна

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1886

Дочь: Халцонен (Саволайнен) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Саволайнен (Курки) Анна Ивановна

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1889

Сын: Саволайнен Иван Андреевич

Мать ребёнка: Саволайнен (Курки) Анна Ивановна

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1890

Сын: Саволайнен Иосиф Андреевич

Мать ребёнка: Саволайнен (Курки) Анна Ивановна

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1895

Сын: Саволайнен Петр Андреевич

Мать ребёнка: Саволайнен (Курки) Анна Ивановна

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
06.06.1919

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