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Чигинцев Михаил Трофимович

Место рождения

Саламатова, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

28.11.1906

Дата смерти

29.12.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1906

Отец: Чигинцев Трофим

Мать: не указана

Саламатова, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Гуцевич Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Чигинцева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
16.03.1930

Сын: Чигинцев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Чигинцева Евдокия Ивановна

Чудняково, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
24.04.1932

Сын: Чигинцев Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Чигинцева Евдокия Ивановна

Чудняково, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Чигинцева Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Чигинцева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
19.11.1939

Сын: Чигинцов Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Чигинцева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Чигинцев Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Чигинцева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
22.07.1943

Дочь: Панова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Чигинцева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Чигинцев Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Чигинцева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чигинцев ??? Михайлович

Мать ребёнка: Чигинцева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чигинцев Максим Михайлович

Мать ребёнка: Чигинцева Евдокия Ивановна

Смерть
29.12.1955
Копейск, Копейский, Челябинская область
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