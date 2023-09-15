Чигинцев Михаил Трофимович
Место рождения
Дата рождения28.11.1906
Дата смерти29.12.1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1906
Отец: Чигинцев Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Гуцевич Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Чигинцева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
16.03.1930
Сын: Чигинцев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Чигинцева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1932
Сын: Чигинцев Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Чигинцева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Чигинцева Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Чигинцева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
19.11.1939
Сын: Чигинцов Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Чигинцева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Чигинцева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
22.07.1943
Дочь: Панова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Чигинцева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1947
Мать ребёнка: Чигинцева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чигинцева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чигинцев Максим Михайлович
Мать ребёнка: Чигинцева Евдокия Ивановна
Смерть
29.12.1955
Копейск, Копейский, Челябинская область