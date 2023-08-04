Инешина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инешина Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.12.1894

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1889

Сын: Инешин Михаил Львович

Отец ребёнка: Инешин Лев Георгиевич (Егорович)

Доткон, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1892

Дочь: Инешина Ирина (Искра) Львовна

Отец ребёнка: Инешин Лев Георгиевич (Егорович)

Смерть
20.12.1894
Рождение ребёнка
25.09.1895

Сын: Инешин Иннокентий Львович

Отец ребёнка: Инешин Лев Георгиевич (Егорович)

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