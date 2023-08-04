Инешина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.12.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1889
Отец ребёнка: Инешин Лев Георгиевич (Егорович)
Доткон, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1892
Дочь: Инешина Ирина (Искра) Львовна
Отец ребёнка: Инешин Лев Георгиевич (Егорович)
Смерть
20.12.1894
Рождение ребёнка
25.09.1895
Сын: Инешин Иннокентий Львович
Отец ребёнка: Инешин Лев Георгиевич (Егорович)