Алтапов Стефан Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлтапов Стефан Тимофеевич

Алтапов Стефан Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1888

Жена: Алтапова Анастасия ЕФремовна

Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 15... Показать все
Место жительства
Около 1888
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close