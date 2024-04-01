деревня Петровка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния (на 1892) — Familio

Петровка

Оренбургский уезд, Оренбургская губерния (на 1892)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Оренбургской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Оренбургской губернии 1892 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоДуш на дворПри какой реке или урочищеОт уездного городаОт волостного правленияВерст до станового приставаУчреждения
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Дмитриевская волость
Д. Петровка702762845608100757

Мы используем куки для улучшения работы сайта.