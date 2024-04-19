Матрена Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Иванов
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Катерина Петрова
Отец ребёнка: Петр Иванов
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1982, стр. 321
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Дарья Петрова
Отец ребёнка: Петр Иванов
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1982, стр. 321
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Васса Петрова
Отец ребёнка: Петр Иванов
Смерть
Неизвестно