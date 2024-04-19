Матрена Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Иванов

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Катерина Петрова

Отец ребёнка: Петр Иванов

Золотово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1982, стр. 321
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Дарья Петрова

Отец ребёнка: Петр Иванов

Золотово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1982, стр. 321
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Васса Петрова

Отец ребёнка: Петр Иванов

Золотово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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