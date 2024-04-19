Петр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Иванов

Петр Иванов

Место рождения

Золотово, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Иван Матвеев

Мать: Праскева Павлова

Золотово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1982, стр. 321
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Павлова

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Катерина Петрова

Мать ребёнка: Матрена Павлова

Золотово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1982, стр. 321
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Дарья Петрова

Мать ребёнка: Матрена Павлова

Золотово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1982, стр. 321
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Васса Петрова

Мать ребёнка: Матрена Павлова

Золотово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.