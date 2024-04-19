Петр Иванов
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Иван Матвеев
Мать: Праскева Павлова
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1982, стр. 321
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Павлова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Катерина Петрова
Мать ребёнка: Матрена Павлова
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1982, стр. 321
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Дарья Петрова
Мать ребёнка: Матрена Павлова
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1982, стр. 321
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Васса Петрова
Мать ребёнка: Матрена Павлова
Смерть
Неизвестно