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Овчаров Дмитрий Артёмович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Овчаров Артемий Афанасьевич

Мать: Овчарова Анна Никитична

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Овчарова Маруся Дмитриевна

Мать ребёнка: Овчарова Матрона Феодоровна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Овчаров Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Овчарова Матрона Феодоровна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Овчаров Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: Овчарова Матрона Феодоровна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Королёва Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Овчарова Матрона Феодоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Овчарова Матрона Феодоровна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчарова Матрона Феодоровна

Место жительства
Неизвестно
Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1974
Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
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