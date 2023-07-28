Овчаров Дмитрий Артёмович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1974
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Овчарова Маруся Дмитриевна
Мать ребёнка: Овчарова Матрона Феодоровна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Овчаров Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Овчарова Матрона Феодоровна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Овчарова Матрона Феодоровна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Королёва Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Овчарова Матрона Феодоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Овчарова Матрона Феодоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1974