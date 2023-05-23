Ливенцев Григорий Филипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ливенцев Григорий Филипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ливенцев Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
25.09.1946

Сын: Ливенцев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Ливенцев Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Ливенцев Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Ливенцев Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
04.09.1950

Сын: Ливенцев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Ливенцев Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ливенцев Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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