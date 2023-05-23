Ливенцев Григорий Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ливенцев Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
25.09.1946
Сын: Ливенцев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Ливенцев Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Ливенцев Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Ливенцев Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
04.09.1950
Сын: Ливенцев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Ливенцев Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ливенцев Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно