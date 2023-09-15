Шутченко (Лешок) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
22.10.1879
Дроздовица, Чернігівська область
Бракосочетание
02.02.1900
Муж: Шутченко Тит Адамов
Рождение ребёнка
07.01.1902
Дочь: Татьяна Титовна
Отец ребёнка: Шутченко Тит Адамов
Рождение ребёнка
03.10.1904
Сын: Шутченко Яков Титов
Отец ребёнка: Шутченко Тит Адамов
Рождение ребёнка
13.05.1907
Отец ребёнка: Шутченко Тит Адамов
Рождение ребёнка
25.06.1910
Отец ребёнка: Шутченко Тит Адамов
Рождение ребёнка
01.03.1913
Дочь: Евдокия Титовна
Отец ребёнка: Шутченко Тит Адамов
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Шутченко Тит Адамов
Смерть
Неизвестно