Шутченко (Лешок) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШутченко (Лешок) Мария Ивановна

Шутченко (Лешок) Мария Ивановна

Место рождения

Будище, Чернігівська область

Дата рождения

21.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Будище, Чернігівська область
Крещение
22.10.1879
Дроздовица, Чернігівська область
Бракосочетание
02.02.1900

Муж: Шутченко Тит Адамов

Будище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.01.1902

Дочь: Татьяна Титовна

Отец ребёнка: Шутченко Тит Адамов

Будище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.10.1904

Сын: Шутченко Яков Титов

Отец ребёнка: Шутченко Тит Адамов

Будище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.05.1907

Сын: Шутченко Дмитрий Титов

Отец ребёнка: Шутченко Тит Адамов

Будище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.06.1910

Сын: Шутченко Петр Титович

Отец ребёнка: Шутченко Тит Адамов

Будище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.03.1913

Дочь: Евдокия Титовна

Отец ребёнка: Шутченко Тит Адамов

Будище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Шутченко Николай Титович

Отец ребёнка: Шутченко Тит Адамов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close