Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Петр Степанов
Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1803
Сын: Венедикт Петров
Отец ребёнка: Петр Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Степанов