Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Петр Степанов

Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Венедикт Петров

Отец ребёнка: Петр Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Степанов

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