Панкова Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанкова Евдокия Павловна

Панкова Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Панкова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Панков Иван Петрович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Панков Василий Иванович

Отец ребёнка: Панков Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панков Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close