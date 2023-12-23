Панкова Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Панкова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Панков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Панков Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панков Иван Петрович
Смерть
Неизвестно