Извекова (Прохоренко) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова (Прохоренко) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

18.02.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1863

Отец: Прохоренко Иван Игнатьевич

Мать: Прохоренко Ирина Семеновна

Бракосочетание
10.11.1885

Муж: Извеков Захар Георгиевич

Рождение ребёнка
20.08.1886

Сын: Извеков Александр Захарович

Отец ребёнка: Извеков Захар Георгиевич

Рождение ребёнка
17.02.1894

Сын: Извеков Федор Захарович

Отец ребёнка: Извеков Захар Георгиевич

Рождение ребёнка
24.08.1898

Сын: Извеков Григорий Захарович

Отец ребёнка: Извеков Захар Георгиевич

Рождение ребёнка
10.11.1899

Сын: Извеков Филипп Захарович

Отец ребёнка: Извеков Захар Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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