Извеков Александр Захарович
Место рождения
Дата рождения20.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1886
Бракосочетание
14.02.1910
Рождение ребёнка
02.01.1911
Дочь: Валентина Александровна
Мать ребёнка: Извекова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1912
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Извекова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
14.09.1915
Сын: Извеков Николай Александрович
Мать ребёнка: Извекова Екатерина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно