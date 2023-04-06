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Смарчков Пётр Алексеевич

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Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1912

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Смарчков Алексей Семенович

Мать: Смарчкова Екатерина Кузьминична

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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