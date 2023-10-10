Костарев Антоний Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1860 ст.
Свердловский архив Ф.6 О.1 Д.157. МК Знаменской церкви Щелкунской слободы https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/7625
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костарев Николай Антонович
Мать ребёнка: Костарева Александра Михайлова
Смерть
Неизвестно