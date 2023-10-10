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Костарев Антоний Никитин

Место рождения

Абрамовское, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1841 г.р.

Дети

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Абрамовское, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
05.02.1860 ст.

Жена: Костарева Александра Михайлова

Свердловский архив Ф.6 О.1 Д.157. МК Знаменской церкви Щелкунской слободы https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/7625
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костарев Николай Антонович

Мать ребёнка: Костарева Александра Михайлова

Смерть
Неизвестно
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