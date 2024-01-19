Сазонов Пётр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСазонов Пётр Матвеевич

Сазонов Пётр Матвеевич

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1878

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Сазонов Матвей Гаврилович

Мать: Сазонова Татьяна Дмитриевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Сазонов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Сазонова Евдокия Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1903

Сын: Сазонов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Сазонова Евдокия Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Сазонова Елена Петровна

Мать ребёнка: Сазонова Евдокия Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Сазонова Мария Петровна

Мать ребёнка: Сазонова Евдокия Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1912

Сын: Сазонов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Сазонова Евдокия Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Сазонова Анна Петровна

Мать ребёнка: Сазонова Евдокия Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова Евдокия Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close