Сазонов Пётр Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1878
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Сазонова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Сазонов Григорий Петрович
Мать ребёнка: Сазонова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Сазонова Елена Петровна
Мать ребёнка: Сазонова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Сазонова Мария Петровна
Мать ребёнка: Сазонова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Сазонова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Сазонова Анна Петровна
Мать ребёнка: Сазонова Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно