Малаканова Агафья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малаканова Агафья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1852 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1870

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Малаканов? Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малаканов? Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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