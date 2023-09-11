Иськов Михаил Захарьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиОколо 1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Иськов Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Иськов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Иськова Анна Петровна
Рождение ребёнка
15.02.1922
Дочь: Лебедева Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Иськова Анна Петровна
Рождение ребёнка
08.03.1924
Дочь: Кащенко Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Иськова Анна Петровна
Рождение ребёнка
29.06.1925
Сын: Иськов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Иськова Анна Петровна
Рождение ребёнка
25.01.1928
Сын: Иськов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Иськова Анна Петровна
Россия, с. Прокопьевка, район Суйфунский, округ Владивостока
Смерть
Около 1970
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край