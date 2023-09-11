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Иськов Михаил Захарьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Около 1970

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Иськов Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Иськов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Иськова Анна Петровна

Рождение ребёнка
15.02.1922

Дочь: Лебедева Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Иськова Анна Петровна

Рождение ребёнка
08.03.1924

Дочь: Кащенко Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Иськова Анна Петровна

Рождение ребёнка
29.06.1925

Сын: Иськов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Иськова Анна Петровна

Рождение ребёнка
25.01.1928

Сын: Иськов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Иськова Анна Петровна

Россия, с. Прокопьевка, район Суйфунский, округ Владивостока
Смерть
Около 1970
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
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