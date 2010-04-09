Иськов Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1925
Дата смерти09.04.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1925
Отец: Иськов Михаил Захарьевич
Мать: Иськова Анна Петровна
Рождение ребёнка
26.01.1948
Сын: Иськов Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Иськова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
03.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иськова Лидия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иськова Лидия Николаевна
Смерть
09.04.2010