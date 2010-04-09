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Иськов Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1925

Дата смерти

09.04.2010

Пол

Мужской

Отец

Около 1896 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОИ
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Место
Комментарий
Рождение
29.06.1925

Отец: Иськов Михаил Захарьевич

Мать: Иськова Анна Петровна

Рождение ребёнка
26.01.1948

Сын: Иськов Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Иськова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
03.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иськова Лидия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иськова Лидия Николаевна

Смерть
09.04.2010
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