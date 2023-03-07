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Мазнёв Василий Андреевич

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Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1898

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Маркин-Мазнёв Андрей Иванович

Мать: Маркина-Мазнёва Матрона Михайловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1899
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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