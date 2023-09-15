Долгорукова (Голицына) Наталья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения30.07.1715
Дата смерти13.11.1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1744
От 1-го брака сын и 2 дочери
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Долгорукова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Долгоруков Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1750
Сын: Долгоруков Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Долгоруков Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
26.09.1754
Дочь: Ржевская Елена Николаевна
Отец ребёнка: Долгоруков Николай Алексеевич
Титул: княжна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.11.1755
Схоронена в Богоявленском монастыре