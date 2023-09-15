Долгорукова (Голицына) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгорукова (Голицына) Наталья Сергеевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.07.1715

Дата смерти

13.11.1755

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1744

Муж: Долгоруков Николай Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
От 1-го брака сын и 2 дочери
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Долгорукова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Долгоруков Николай Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1750

Сын: Долгоруков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Долгоруков Николай Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.09.1754

Дочь: Ржевская Елена Николаевна

Отец ребёнка: Долгоруков Николай Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Титул: княжна
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.11.1755
Москва, город федерального значения Москва
Схоронена в Богоявленском монастыре
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