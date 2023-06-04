Фалалеева Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1802 ст.
Дата смерти07.11.1864 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1821 ст.
Дочь: Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Фалалеев Яков Ананиев
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Фалалеев Яков Ананиев
Рождение ребёнка
Вычислено 1830 ст.
Дочь: Домникия Яковлева
Отец ребёнка: Фалалеев Яков Ананиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.1864 ст.