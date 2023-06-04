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Фалалеева Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1802 ст.

Дата смерти

07.11.1864 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1802 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1821 ст.

Дочь: Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Фалалеев Яков Ананиев

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Фалалеев Яков Ананиев

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1830 ст.

Дочь: Домникия Яковлева

Отец ребёнка: Фалалеев Яков Ананиев

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фалалеев Яков Ананиев

Смерть
07.11.1864 ст.
Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
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