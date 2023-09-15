Козлов Алексей Макарович
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Козлов Макарий Иванович
Место жительства
С 1855
Чемал, Чемальский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
14.01.1863
Жена: Козлова Матрона Ивановна
Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Козлова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Лебедева Агафья Алексеевна
Мать ребёнка: Козлова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Вениамин Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно