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Козлов Алексей Макарович

Место рождения

Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Козлов Макарий Иванович

Мать: Козлова Агафья Николаевна

Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
С 1855
Чемал, Чемальский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
14.01.1863

Жена: Козлова Матрона Ивановна

Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1871

Сын: Козлов Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Козлова Матрона Ивановна

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Лебедева Агафья Алексеевна

Мать ребёнка: Козлова Матрона Ивановна

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Вениамин Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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