Козлова Агафья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1840
Смоленское, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Козлов Макарий Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Козлова Ирина Макаровна
Отец ребёнка: Козлов Макарий Иванович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Козлов Макарий Иванович
Рождение ребёнка
29.03.1851 ст.
Отец ребёнка: Козлов Макарий Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Козлова Ефимия Макаровна
Отец ребёнка: Козлов Макарий Иванович
Место жительства
С 1855
Чемал, Чемальский муниципальный район, Республика Алтай