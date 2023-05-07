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Козлова Агафья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1840

Муж: Козлов Макарий Иванович

Смоленское, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1841

Сын: Козлов Алексей Макарович

Отец ребёнка: Козлов Макарий Иванович

Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Козлова Ирина Макаровна

Отец ребёнка: Козлов Макарий Иванович

Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Козлов Трофим Макарович

Отец ребёнка: Козлов Макарий Иванович

Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.03.1851 ст.

Сын: Козлов Ефимий Макарович

Отец ребёнка: Козлов Макарий Иванович

Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Козлова Ефимия Макаровна

Отец ребёнка: Козлов Макарий Иванович

Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
С 1855
Чемал, Чемальский муниципальный район, Республика Алтай
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