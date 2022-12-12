Аникина (Никонова) Нина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.05.1946
Рождение ребёнка
24.02.1947
Сын: Аникин Валентин Сергеевич
Отец ребёнка: Аникин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
25.04.1952
Отец ребёнка: Аникин Сергей Михайлович
Смерть
Неизвестно