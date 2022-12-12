Аникина (Никонова) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина (Никонова) Нина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.05.1946

Муж: Аникин Сергей Михайлович

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.02.1947

Сын: Аникин Валентин Сергеевич

Отец ребёнка: Аникин Сергей Михайлович

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.04.1952

Сын: Аникин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Аникин Сергей Михайлович

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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