Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Васильева

Евдокия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1781 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1799

Дочь: Агрипина Борисова

Отец ребёнка: Борис Данилов

д.Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Ермолай Борисов

Отец ребёнка: Борис Данилов

д.Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борис Данилов

Смерть
Неизвестно
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