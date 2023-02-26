Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1799
Дочь: Агрипина Борисова
Отец ребёнка: Борис Данилов
д.Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Ермолай Борисов
Отец ребёнка: Борис Данилов
д.Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борис Данилов
Смерть
Неизвестно